Milan, tegola Ibrahimovic: rischiano di allungarsi i tempi di recupero

Fin dal 18 giugno, giorno in cui è stato operato al ginocchio, l'obiettivo di Zlatan Ibrahimovic e dello staff medico milanista è stato quello di rimetterlo in piedi per la prima giornata del nuovo campionato di Serie A. Così però non sarà, i tempi per il rientro in campo dello svedese saranno più lunghi visto che anche ieri si è allenato in palestra e non ha ancora ricominciato a correre sui campi di Milanello. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, la sua presenza tra i convocati di Pioli per la prima gara ufficiale contro la Sampdoria il prossimo 23 agosto è quasi impossibile, ma a rischio ci sarebbe anche la seconda giornata contro il Cagliari a San Siro.