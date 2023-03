Milan, tegola Kalulu in nazionale: a rischio la trasferta di Napoli

Pierre Kalulu è costretto a lasciare il ritiro della Francia Under 21 per un problema muscolare al polpaccio.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Pierre Kalulu è costretto a lasciare il ritiro della Francia Under 21 per un problema muscolare al polpaccio. Il difensore del Milan, riporta Sky Sport, rientrerà già oggi a Milano per poi sostenere domani gli accertamenti del caso. Una brutta notizia per Pioli in vista della sfida in campionato contro il Napoli.