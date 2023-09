Milan, tegola Loftus-Cheek: l'inglese costretto al cambio con la Lazio

È durata meno di mezz'ora la partita di Ruben Loftus-Cheek contro la Lazio.

È durata meno di mezz'ora la partita di Ruben Loftus-Cheek contro la Lazio. Il centrocampista del Milan è stato costretto al cambio al 28', al suo posto è entrato Musah. E' stato lo stesso inglese a chiedere di uscire per infortunio di natura muscolare. Le sue condizioni saranno da valutare in vista dei prossimi impegni, ma rischia seriamente di saltare Borussia Dortmund e Genoa e tornare solo dopo la sosta. Il giocatore, come riportato da Dazn, era arrabbiato all'uscita dal campo, è andato subito negli spogliatoi.