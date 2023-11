Milan, tegola Okafor: si fa male in nazionale e salta la Fiorentina

Piove sul bagnato in casa Milan in vista della ripresa del campionato, quando i rossoneri affronteranno la Fiorentina

Noah Okafor ha infatti riportato una lesione al bicipite femorale destro dopo un infortunio patito con la Nazionale svizzera nella gara contro la Romania. Il giocatore verrà valutato tra una settimana e per questo motivo la sua presenza contro i viola di Vincenzo Italiano è totalmente da escludere.