Milan, tegola per Pioli: c'è lesione per Kalulu, salta il derby e non solo

Non arrivano buone notizie per Stefano Pioli, in vista della sfida contro l'Inter per domani

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non arrivano buone notizie per Stefano Pioli, in vista della sfida contro l'Inter per domani. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, Pierre Kalulu si è infatti sottoposto a una nuova risonanza magnetica che ha confermato la presenza di una piccola lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra, la cui evoluzione verrà rivalutata, con un nuovo esame strumentale, fra una decina di giorni. Il terzino sarà dunque out nel derby, ma salterà certamente anche la prima gara di Champions League e la sfida di campionato contro l'Hellas Verona della prossima settimana.