Milan, tegola per Pioli in vista della Lazio: Theo Hernandez va ko e salta la trasferta

© foto di www.imagephotoagency.it

Un affaticamento muscolare terrà Theo Hernandez a Milano domani, quando il Milan sarà impegnato nella sfida contro la Lazio all'Olimpico di Roma: il laterale francese non parte dunque coi compagni per la Capitale, raccontano i nostri inviati, per precauzione. A riportarlo è TMW.