Milan, tempi lunghi per il rientro di Maignan: l’annuncio di Pioli in conferenza

C'è una data per il rientro di Mike Maignan tra i pali del Milan? Stefano Pioli, alla vigilia della gara contro la Salernitana, risponde così

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è una data per il rientro di Mike Maignan tra i pali del Milan? Stefano Pioli, alla vigilia della gara contro la Salernitana, risponde così: "In questo momento no, le valutazioni che stiamo facendo ci dicono che non è possibile forzare ora e quindi non so dare una tempistica sul rientro. Non a breve, questo posso dirlo di sicuro".