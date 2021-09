Milan, tifosi furibondi per i prezzi Champions: Curva a 119 euro, più del doppio dell'Inter

Costerà carissimo per i tifosi del Milan assistere al ritorno in Champions dei rossoneri. Fa discutere infatti da diverse ore la politica dei prezzi adottata dal Milan che propone dei prezzi per ogni settore praticamente doppi rispetto a quelli proposti dall'Inter. Si parte dai 69 agli 89 per i posti del terzo anello, ai 119 per un biglietto in curva (secondo anello blu e verde, contro i 48 euro ad esempio dei nerazzurri, più del doppio), fino addirittura ai 490 per le tribune. E' già scattata la protesta dei tifosi rossoneri sui social.