Milan, tifosi in delirio per Ibrahimovic: lo svedese è sbarcato in città

Il Milan è pronto a riabbracciare Zlatan Ibrahimovic. Dopo aver passato il capodanno in Svezia con la famiglia, oggi è il giorno dello sbarco in rossonero per l'attaccante rossonero che era finito anche nel mirino del Napoli prima di accettare il ritorno in rossonero. Il nuovo attaccante del Milan, sbarcato a Linate pochi minuti fa, è stato accolto dal primo bagno di folla coi tanti tifosi presenti e in cerca delle prime foto con lo svedese.