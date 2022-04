Milan, Tomori: "Vogliamo vincere e spero di diventare il miglior difensore in Italia"

Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha parlato a Sportmediaset in vista del finale di stagione

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha parlato a Sportmediaset in vista del finale di stagione: "Siamo giovani ma abbiamo giocatori come Ibrahimovic e Giroud che hanno vinto in carriera, come anche Kjaer e Maignan. Siamo felici di giocare nel Milan e contenti del fatto di poter vincere qualcosa. Spero di diventare il miglior difensore della Serie A, lavoro per fare sempre meglio, in ogni allenamento. La cosa più importante comunque è che il Milan vinca".