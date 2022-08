Milan, Tonali batte cassa: primo incontro per il rinnovo con adeguamento dell'ingaggio

L'ex Brescia, che ha il contratto in scadenza nel 2026, allungherebbe il suo accordo fino al 2027 e vedrebbe anche ritoccato il suo stipendio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Sandro Tonali. Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi Giuseppe Riso, agente del centrocampista, è stato a Casa Milan per il primo incontro con la società rossonera finalizzato al rinnovo del classe 2000. L'ex Brescia, che ha il contratto in scadenza nel 2026, allungherebbe il suo accordo fino al 2027 e vedrebbe anche ritoccato il suo stipendio. Seguiranno nuovi aggiornamenti tra le parti nelle prossime settimane.