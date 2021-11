Milan, Tonali punta lo Scudetto: "E' un dovere crederci, siamo grandi!"

Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Queste le sue parole alla vigilia del derby con l'Inter proprio sul suo percorso in rossonero: "La verità è che non so spiegare di preciso cos’è successo, ma qualcosa nella mia testa è cambiato, sono tanti i particolari che ti aiutano a svoltare".

Sullo scudetto: "Tutti crediamo nello scudetto ed è giusto così. Se in 11 partite, non due, abbiamo dimostrato di potercela giocare, vuol dire che siamo una grande squadra. E quindi abbiamo il dovere di crederci".

Sul derby: "Non esistono favoriti nel derby. C’è troppa carica, troppa tensione. Noi cercheremo di fare la partita senza snaturare il nostro modo di giocare, che è la nostra forza".