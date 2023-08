Milan-Torino, formazioni ufficiali: Pioli conferma l'11 di Bologna, Juric punta su Sanabria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli conferma in blocco l'undici schierato lunedì a Bologna nell'esordio vincente in campionato, Juric si affida a Vlasic e Radonijc alle spalle di Sanabria. Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Torino, match valido per la seconda giornata di Serie A:

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafa Leao. All.: Stefano Pioli.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, R. Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Radonijc, Vlasic; Sanabria. All.: Juric.