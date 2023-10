Milan, torna Ibrahimovic? L'apertura del patron Cardinale: "Dipende da lui"

Il patron del Milan Gerry Cardinale ha parlato a Class CNBC del futuro di Zlatan Ibrahimovic, aprendo in modo netto all'ingresso in società dello svedese

Il patron del Milan Gerry Cardinale ha parlato a Class CNBC del futuro di Zlatan Ibrahimovic, aprendo in modo netto all'ingresso in società dello svedese:

"Zlatan parla da sé, è una leggenda, lo sto conoscendo e mi piace molto, è un leader nato. Abbiamo bisogno di più leader, amo le persone che eccellono e che sanno restituire quanto ricevuto. Abbiamo una squadra giovane e credo che uno come Zlatan possa essere molto efficace, sia come consigliere per me sia come spirito di leadership per la squadra. Quindi dipende da lui... Stiamo discutendo e mi piace molto, penso che possano esserci molti vantaggi per noi", le sue parole.