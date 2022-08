Milan, tra i nuovi azionisti c'è anche la stella NBA Lebron James

C'è anche la stella dell'NBA LeBron James



Quella di oggi sarà una giornata storica per il Milan e i suoi tifosi: è infatti in programma il closing, vale a dire l’effettivo passaggio di quote da Elliott a RedBird. Il Milan quindi cambia proprietà e passa nelle mani di Gerry Cardinal, che negli ultimi mesi ha coinvolto nel progetto tantissimi nuovi soci. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riporta le anticipazioni di ieri del Financial Times che ha svelato alcuni soggetti che hanno deciso di aderire la progetto di RedBird e di investire quindi nel Milan. Tra questi ci sono appunto anche i New York Yankees, squadra professionistica di baseball della Major League che appartiene alla famiglia americana degli Steinbrenner dal 1973. Nella giornata di ieri sono arrivate anche le parole del presidente degli Yankees, Randy Levine, che ha confermato le indiscrezioni: "Pensiamo di poter potenziare il fatturato del Milan associandoci a loro. La nostra relazione con Cardinale dura da 25 anni".

Fra i nuovi soci troviamo anche Main Street Advisors, un fondo che offre un’ampia gamma di servizi di consulenza finanziaria, strategica, di costruzione di affari e di gestione patrimoniale ad artisti, atleti, società sportive e di intrattenimento. Tra gli investitori ci sono appunto la stella nell'NBA LeBron James, il produttore musicale Jimmy Iovine e il rapper Drake. Gli unici italiani che hanno aderito al piano di RedBird per il Milan sono invece Riccardo Silva, proprietario del Miami Fc e titolare della Silva International che investe in asset in più settori, tra cui media, sport, intrattenimento, tecnologia e immobiliare, e il fratello Saverio, co-proprietario del gruppo chimico Desa. Entrambi sono due grandi tifosi rossoneri. Dopo il closing di oggi emergeranno certamente altro dettagli su chi ci sarà al fianco di Gerry Cardinale, il quale è atteso a Milano tra venerdì e sabato, quando sarà in tribuna a San Siro per il derby contro l'Inter.