Milan umiliato! Becca pure il quinto gol ed i tifosi lasciano lo stadio

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamoroso tracollo del Milan che sta perdendo 5-2 in casa contro il Sassuolo nel match valido per la 20ª giornata di Serie A. Ad un quarto d'ora circa dalla fine della partita arriva anche il quinto gol del Sassuolo a San Siro. Berardi sfrutta una leggerezza di Theo Hernandez e confeziona il terzo assist di giornata per Matheus Henrique, che controlla, calcia e batte ancora Tatarusanu. 5-1 per i neroverdi a San Siro. Due minuti dopo Origi segna la rete del 5-2 che non rende meno amara la giornata rossonera.