Milan, un fondo in meno: Investcorp si tira fuori dalla corsa all'acquisto del club

Arrivano altre novità, dopo quelle relativa all'accordo vicino tra Redbird e Elliott per il passaggio di proprietà del Milan, direttamente dalla Reuters, che ha affermato che Investcorp si è tirato fuori dalla corsa per l'acquisto del club rossonero. Secondo quanto riportato dall'agenzia internazionale il fondo del Bahrain ha infatti sospeso la trattativa, visto che nei colloqui con l'attuale proprietà del club di via Aldo Rossi non poteva essere trovato alcun accordo, specie dopo che Redbird era arrivata a offrire 1,3 miliardi di euro.