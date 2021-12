Milan, una chance per Messias col Napoli. Tuttosport: "Mai più senza"

Una bella favola, quella di Junior Messias che dopo il gol al Wanda Metropolitano si sta prendendo passo dopo passo il suo Milan. Ora la squadra parla anche brasiliano, per volontà di Pioli, che in Messias ci ha sempre creduto, e di Paolo Maldini, che lo ha voluto fortemente in rossonero. Recuperato dall'infortunio e subito in gol europeo, il brasiliano ha giocato tutte le successive partite e domenica contro il Napoli potrebbe avere una chance da titolare. E la possibilità di vederlo in campo dal 1' si alza ancora se si prendono i cambi necessari: Brahim Diaz non può giocarle tutte e Saelemaekers è ancora troppo discontinuo. Messias è pronto per conquistare col Milan il titolo di campiona d'inverno... e allora sotto con Napoli, prima, e Empoli, poi.