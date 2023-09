Milan-Verona, il calcio d’inizio slitta alle 15:25: il motivo

Il calcio d'inizio di Milan-Verona, riferisce TMW, slitta di qualche minuto.

Il calcio d'inizio di Milan-Verona, riferisce TMW, slitta di qualche minuto. Dopo il violento acquazzone (con grandinata) che si è abbattuto su San Siro proprio durante il riscaldamento delle due squadre, l'arbitro Maresca è sceso in campo con i due capitani (Leao e Faraoni) per testare la tenuta del terreno di gioco. Il pallone è rimbalzato senza problemi in quasi tutte le zone, quindi la partita dovrebbe cominciare regolarmente tra pochi minuti (esattamente alle 15:25). Adesso gli allenatori possono decidere se far tornare o meno le squadre in campo per un supplemento di riscaldamento.