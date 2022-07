Milenkovic prende tempo: piace a Juve e Inter, ma può anche rinnovare

Dopo i faccia a faccia degli ultimi giorni con i dirigenti della Fiorentina, Nikola Milenkovic ha scelto di prendere altro tempo

Dopo i faccia a faccia degli ultimi giorni con i dirigenti della Fiorentina, Nikola Milenkovic ha scelto di prendere altro tempo per decidere il suo futuro. Il Corriere dello Sport , però, sottolinea come la deadline fissata dalla società gigliata sia sempre più vicina: se entro la prima settimana di agosto non saranno arrivate offerte, il difensore serbo sarà tolto dal mercato. Con buona pace di Inter e Juventus.