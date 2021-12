Milik alla Juve a prezzo di 'saldi': il Marsiglia lo cederebbe senza problemi

Il nome di Arkadiusz Milik, centravanti classe 1994 del Marsiglia e della nazionale polacca, torna ad essere spendibile per il mercato della Juventus, che cerca una punta a gennaio: indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e riportate da "As", danno per semplice la pista che porta all'ex giocatore del Napoli, dal momento che l'OM si accontenterebbe di "soli" 10 milioni di euro per lasciarlo partire a gennaio. La Juve si farà avanti in maniera ufficiale?