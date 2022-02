Milik, altro gol da panchinaro. La frecciata a Sampaoli: "Ci sono cose che non capisco"

Arkadiusz Milik ha impiegato sei minuti per segnare e regalare tre punti all'Olympique Marsiglia nella sfida di ieri contro il Metz. Ma all'ex attaccante del Napoli non è piaciuta l'ennesima panchina e lo ha fatto notare, nemmeno troppo tra le righe, a fine partita: "Ci sono cose che non capisco ma continuo a fare il mio lavoro. Questo è tutto ciò che conta", ha detto a Prime Video. Il rapporto con Sampaoli, nonostante le ultime buone prestazioni, non migliora.