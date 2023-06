Milik pronto a 'tornare' alla Juve: accordo vicino col Marsiglia

Arek Milik è pronto a "tornare" a vestire la maglia della Juventus.

Arek Milik è pronto a "tornare" a vestire la maglia della Juventus. Dopo il mancato riscatto, la società bianconera ha continuato comunque a lavorare a stretto contatto con gli agenti dell'attaccante e con l'Olympique Marsiglia si stanno limando gli ultimi dettagli relativi alla formula di pagamento, ma l'operazione non è a rischio come sottolinea il Corriere dello Sport: Milik sarà a tutti gli effetti un giocatore della Juventus per 7 milioni più 2 di bonus eventuali.