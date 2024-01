Milik show: la Juve travolge il Frosinone e vola in semifinale di Coppa Italia

Una tripletta di Milik, una perla al volo di Yildiz, ma anche le giocate pirlesche di McKennie, gli anticipi di Bremer in difesa e un Miretti scatenato.

