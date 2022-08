Milik vicino alla Juventus: può arrivare la fumata bianca che ADL impedì nell'estate 2020

Arkadiusz Milik è sempre più vicino ad approdare nella Juventus, arrivando così a toccare quella Vecchia Signora con la quale in precedenza è stato vicino

Arkadiusz Milik è sempre più vicino ad approdare nella Juventus, arrivando così a toccare quella Vecchia Signora con la quale in precedenza è stato vicino, ma solo sfiorandocisi. Il momento di massimo contatto, prima di oggi, è stato nell'estate 2020, quando l'allora centravanti del Napoli entrava nell'ultimo anno di contratto e, arrivato ai ferri corti con De Laurentiis, cercava con insistenza una nuova sistemazione.

Tra le varie piste italiane, la più rovente era quella juventina: con il giocatore l'accordo c'era, ma il patron dei campani non volle mai mettersi al tavolo con gli odiati rivali. Milik rimase in squadra, per poi salutare a gennaio con destinazione Marsiglia. Un anno e mezzo dopo, con un giro un po' più largo di quanto avesse forse in mente due estati fa, potrebbe tornare a giocare in Serie A, proprio in quella Juve con la quale De Laurentiis non ha mai voluto parlare, riuscendo a rimandare una fumata bianca che, arrivati a questo punto dei giochi, sembra però in procinto di arrivare. Lo scrive Tuttomercatoweb.