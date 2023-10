Minimo sindacale per Pogba: dalla Juventus percepirà meno di 30mila euro all'anno (netti)

Paul Pogba percepirà il minimo sindacale fino alla sentenza per il caso doping.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Paul Pogba percepirà il minimo sindacale fino alla sentenza per il caso doping. Questo perché le controanalisi hanno confermato l'assunzione del testosterone da parte del centrocampista della Juventus che, ora, potrà presentare le proprie memorie difensive, con il tribunale che poi deciderà circa una eventuale - e sempre più probabile - squalifica.

Dunque Pogba passerà da prendere circa 8 milioni di euro più bonus, netti, a 27 mila e 300 euro. Questo è il valore del minimo sindacale per un giocatore di Serie A dal ventiquattresimo anno in poi. È evidente che la Juventus, dopo questa notizia, cercherà di trovare un accordo per la risoluzione contrattuale di Pogba, che può essere unilaterale in caso di squalifica tra i due e i quattro anni. In ogni caso la partita verrà giocata anche in tribunale e toccherà al giocatore sostenerla, anche se nessuno in casa Juventus è stato sorpreso dall'esito delle controanalisi, perché era stato lo stesso giocatore a confermare le circostanze.

Dunque sembra avvicinarsi l'ora dell'ultimo saluto a Paul Pogba da parte della Juventus. Dopo un anno e tre mesi davvero tribolati, sia dal punto di vista calcistico che fuori. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com.