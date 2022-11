Ministro dello Sport: "Curva Inter? Mai più, è inaccettabile! Non esistono mondi paralleli"

Andrea Abodi, ministro dello sport, ha parlato al Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Abodi, ministro dello sport, ha parlato al Corriere dello Sport: "Curva Inter? Mai più, è inaccettabile". Il neo ministro per lo sport e i giovani parla per la prima volta e non fa sconti.

Andrea Abodi ha detto la sua su quanto accaduto sabato nella curva dell'Inter, con alcuni tifosi che sono stati letteralmente costretti a lasciare il proprio posto. Il neo ministro è preoccupato? "Sì, ma c’è un ministro dell’Interno di straordinaria efficienza e umanità che è prontamente intervenuto e sono stati già individuati i soggetti che hanno agito".

Abodi è molto netto, e lancia un messaggio inequivocabile: "Cosa mi sento di dire? Che è inaccettabile. E che non esistono mondi paralleli. Calcio e sport rispondono alle regole della Nazione".