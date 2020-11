Miranchuk salva l'Atalanta da un'altra sconfitta: l'Inter continua a non vincere

Termina 1-1 Atalanta-Inter, match valido per la settima di campionato. Nel primo tempo possesso palla in favore dei padroni di casa, ma ospiti più pericolosi con veloci verticalizzazioni. Da segnalare un paio di tiri al volo di Lautaro Martinez controllati da Sportiello e una zuccata di Arturo Vidal alta di poco. Per l'Atalanta, l’occasione più importante arriva quasi per caso al 18', col tiro-cross di Freuler. Al 58' l'Inter passa in vantaggio con uno splendido gol di Lautaro Martinez su cross di Ashley Young. Nell’occasione l’argentino è bravissimo a staccarsi dalla marcatura e a girare in porta di testa. Al 64' doppio miracolo di Sportiello su una ripartenza dell'Inter, salva prima su Vidal e dopo su Barella. Al 79' l'Atalanta trova il pareggio con Aleksey Miranchuk, che trova la sua prima rete in Italia all'esordio in Serie A, con un sinistro chirurgico all’angolino. Finale di partita palpitante ma il risultato non cambia e l'Inter resta ancora senza vittoria.