Mistero De Ketelaere, da Milano dopo l'ennesimo flop: "Si deve svegliare!"

Uno come Charles De Ketelaere, con il suo talento, quel gol non può sbagliare. Il riferimento è all’occasione da lui fallita l’altra sera contro il Chelsea, a due passi da Kepa. Lo riporta il Corriere della Sera, approfondendo il momento che sta passando il belga. Il suo è ancora un mistero fitto, anche se come ha detto Pioli, a Londra non è stato messo in condizioni di accendere il gioco dai compagni. Ma non è un alibi, perché pesano su di lui i 35 milioni investiti dal Milan e i paragoni eccessivi come quello con Kaka. La verità è che De Ketelaere deve ancora entrare nella testa di questo Milan per diventarne un leader. È sbarcato a soli 21 anni in Seria A quando proveniva da un modesto campionato belga. Ha bisogno di tempo, e a Milanello hanno intenzione di darglielo. Così come recentemente successo con i vari Tonali, Leao, Bennacer o Theo. Però anche lui stesso dovrà darsi una mossa, perché il Milan è il Milan. Prima lo capisce, meglio è.