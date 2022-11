Mistero Dybala a Roma: ha recuperato ma forse non gioca per il Mondiale

Oggi Paulo Dybala si è allenato parzialmente in gruppo ma il suo impiego non dovrebbe essere dal primo minuto

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi Paulo Dybala si è allenato parzialmente in gruppo ma il suo impiego non dovrebbe essere dal primo minuto, per la Roma che affronterà il Torino. Mourinho lo vorrebbe in campo ma - come spiega Il Corriere di Roma - l'argentino ha un contatto previsto con il commissario tecnico argentino Scaloni e preferirebbe non rischiare in vista del Qatar.