Mkhitaryan ammette: "Io identico a Pippo Franco? Vero, sono andato su Youtube..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Sui social spopola da tempo la sua somiglianza con il comico Pippo Franco.

Ne ha parlato lo stesso giocatore armeno che ha così commentato la notizia con ironia: "Lo so bene, me lo ripetono ancora adesso. Non lo conoscevo e sono andato a cercarlo su YouTube. La cosa non mi dispiace, anzi spero sia tornato ad essere famoso anche per questo...".