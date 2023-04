Moggi: "A Report gli audio che riscrivono Calciopoli! Ma a Gravina basta non si parli di Castel di Sangro..."

"Ho dato a Report gli audio che riscrivono Calciopoli". Sulle pagine di Libero, Luciano Moggi anticipa alcuni contenuti della prossima puntata di Report

"Ho dato a Report gli audio che riscrivono Calciopoli". Sulle pagine di Libero, Luciano Moggi anticipa alcuni contenuti della prossima puntata di Report, programma di Rai3 che si occuperà dello scandalo che travolse la Juventus nel 2006: "Adesso un cofanetto con dentro la chiavetta contenente tutte le intercettazioni - scrive l'ex dg bianconero - che il tribunale di Napoli non volle sentire, ripercorre la storia di quel brutto periodo raccontato, purtroppo, in maniera distorta da chi avrebbe dovuto gestire la verità. È stato recapitato a diverse persone, in modo particolare a Gravina, presidente della Figc che non ha dato colpevolmente alcuna risposta circa il contenuto, magari l’avrà anche buttato nel cestino dell’immondizia senza riflettere che con quel gesto stava buttando via la vita di tante persone per bene.