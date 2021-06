Moggi jr esalta l'acquisto della Fiorentina: "Super affare come Immobile alla Lazio"

Alessandro Moggi, agente di Noco Gonzalez e di Ciro Immobile, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Nico Gonzalez sarà uno degli attaccanti più forti del calcio mondiale. Basta pensare che in Nazionale fa sedere in panchina Di Maria ed Aguero. La Fiorentina lo ha pagato circa 23 milioni di euro, un grandissimo affare. Quasi al pari dell’operazione che portò Immobile alla Lazio. Lautaro costava 10 milioni di euro, lo volevo portare in Italia al Toro qualche anno fa, aveva una clausola da rispettare, c’erano le tasse da pagare che esige la Federazione. Insomma un’operazione da circa 12.5 mln di euro. Cairo offrì 8.5 e non se ne fece nulla”