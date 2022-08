Mollato dal Napoli, Barak va alla Fiorentina: accordo trovato, le cifre

E' prevista anche una parte aggiuntiva di bonus derivante dal raggiungimento di obiettivi per quanto riguarda il suo rendimento personale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonin Barak è ormai virtualmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Raggiunto il definitivo accordo economico con l'Hellas Verona: il centrocampista classe '94 arriverà a Firenze in prestito oneroso (2 milioni di euro), con obbligo di riscatto condizionato a 10 milioni. Non solo: è prevista anche una parte aggiuntiva di bonus, quest'ultima derivante dal raggiungimento di obiettivi per quanto riguarda il suo rendimento personale con la maglia gigliata. Dovessero scattare tutti, il prezzo arriverebbe a circa 14 milioni.