Mollato dal Napoli, Barak verso la Fiorentina: il Verona apre al diritto di riscatto

Antonin Barak potrebbe presto diventare un giocatore della Fiorentina. In queste ore che precedono le sfide rispettivamente contro Bologna ed Empoli, le due società stanno trattando per il passaggio alla corte di Italiano del centrocampista ceco. La Fiorentina si è spinta fino a una proposta da 2 milioni di prestito oneroso con 12 milioni di diritto di riscatto, aumentando ancora la cifra proposta ieri. Il Verona - riferisce Tuttomercatoweb.com - dal canto suo chiede di alzare la posta con l'inserimento di alcuni bonus, ma la trattativa è in fase molto avanzata e può chiudersi dopo il turno di campionato, quindi tra lunedì e martedì.