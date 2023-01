Mollato dal Napoli, Solbakken si allena finalmente in gruppo con la Roma

Ola Solbakken, attaccante norvegese, è pronto per iniziare la sua nuova avventura in maglia giallorossa.

TuttoNapoli.net

Ola Solbakken, attaccante norvegese, è pronto per iniziare la sua nuova avventura in maglia giallorossa. Il classe '98, seguito e poi mollato dal Napoli, era un giocatore della Roma già da fine novembre, ma a causa del blocco del Bodo non è potuto partire per le tournée in Giappone e Portogallo. Solbakken oggi ha svolto il suo primo allenamento a Trigoria, ma difficilmente sarà pronto per la ripresa del campionato. Infatti il norvegese deve ancora recuperare a pieno dall'infortunio alla spalla, per questo ha lavorato anche durante le vacanze natalizie nel centro di fisioterapia Ladeklinikken.