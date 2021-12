Moncalvo: “Juve, l'aspetto morale è importante. Gravina arrampicatore sugli specchi"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luigi Moncalvo, giornalista: "Per la situazione della Juve va considerato l'aspetto etico, morale, della serietà. Gravina può dire ciò che vuole, è un perfetto arrampicatore sugli specchi. Viene il mal di testa a pensare che sia il presidente della commissione europea dell'UEFA che dovrebbe vigilare su queste cose. Uno che non vigila è proprio lui. Non dimentichiamoci che c'è il rischio di default del calcio. Ora voglio capire dov'era la Covisoc, che vigila sul controllo società e dovrebbe ammettere o non ammettere un club ad un campionato dopo aver valutaro requisiti, il bilancio. Siamo di fronte a ciò che ha rivelato Report, una questione in cui non dovevano essere ammesse diverse squadre al campionato. Non è giusto che non ammetti Chievo e Cesena e chiudi gli occhi in altri casi".