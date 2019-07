Montella gelido su Chiesa: "Da contratto deve giocare, lo vedo sempre imbronciato..."

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Benfica a New York, in programma per la notte italiana di giovedì 25 luglio alle ore 2. Il tecnico dei viola ha parlato anche dell'utilizzo di Federico Chiesa, come riportato da gianlucadimarzio.com: "Ho scoperto che per contratto deve giocare almeno 30', quindi contro il Benfica ci sarà. Federico ha sempre l'aria un po' imbronciata, quindi a dire il vero l'ho visto esattamente come sempre. Il direttore Pradé, per altro, sa quali siano i profili giusti per noi. Sta lavorando con Joe Barone per cogliere le migliori opportunità di mercato: non è mai una questione di moduli, ma di principio di gioco".