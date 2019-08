Montella strizza l'occhio a Rizzoli: "Bello che abbia riconosciuto il grave errore su Mertens"

Alla vigilia della giornata di campionato della nuova stagione, Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa, tornando a parlare della sfida contro il Napoli:

Cosa portarsi dietro dalla gara col Napoli: "Che la squadra risponda con la stessa attenzione, coraggio, entusiasmo. Se fossimo stati più esperti, dopo il 3-3 non l'avremmo persi ma forse un po' di foga ci ha portati a quel risultato. Crediamo fortemente in noi".

Sull'errore su Mertens: "Se n'è discusso tanto, ed è bello che sia stata riconosciuta la svista. Sul rigore di Mertens è stato fatto un errore gravissimo, su quello di Ribery se ne può discutere. Comunque sono stati bravi, Rizzoli mi piace molto, i suoi errori li accettavo più volentieri".

Sugli sbagli difensivi contro il Napoli: "Loro sono stati bravi, ma la squadra si è allungata solo per poco tempo e non abbiamo subito più di tanto gli avversari da questo punto di vista. A me è piaciuto l'atteggiamento difensivo".