Monza, Andrea Carboni a rischio Napoli: le ultime sull'infortunio

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore del Monza Andrea Carboni ha saltato la sfida di ieri con la Fiorentina per infortunio. Il classe 2001 dovrebbe ancora essere indisponibile per il prossimo match di campionato contro il Napoli. Il mancino sardo avrebbe subito una microfrattura ad un piede. A riportarlo è Monzanews.

