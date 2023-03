Monza avanti 1-0 al 45': il VAR annulla un gol all'Empoli

Finisce 1-0 il primo tempo dell'U-Power Stadium fra Monza ed Empoli.

Finisce 1-0 il primo tempo dell'U-Power Stadium fra Monza ed Empoli. Gara frizzante fra due squadre che giocano a viso aperto e cercano il possesso del pallone aggredendo l’avversario quando non hanno la palla fra i piedi. Attorno al 12° arrivano le prime occasioni con l’Empoli che ha l’occasione giusta per sbloccare la gara grazie a una percussione centrale di Akpa Akpro: il pallone finisce a Caputo che si fa respingere il tiro da Di Gregorio con Satriano che di testa insacca sulla ribattuta, ma in posizione irregolare come evidenziato dal VAR. La risposta arriva con Ciurria dalla distanza, ma Parisi copre bene e devia la conclusione in angolo. Il Monza passa poco dopo con un’azione corale: Caprari verticalizza per Petagna, colpo di tacco del centravanti per l’accorrente Ciurria che batte appena dentro l’area Perisan con un diagonale non troppo angolato, ma letale.