Monza-Cremonese, le formazioni ufficiali: Petagna inamovibile per Palladino

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Monza-Cremonese, in campo tra circa un'ora per la prima gara del sabato di Serie A. Conferme nella squadra di Palladino, che in attacco schiera Petagna come nove, con Caprari e Sensi alle sue spalle. Nella Cremonese di Ballardini poche novità, con Okereke e Tsadjout in avanti e l'ex Genoa Galdames a centrocampo.