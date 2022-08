Monza, dopo la debacle di Napoli il club fa quadrato attorno a Stroppa: non rischia esonero

Serve amalgamare il gruppo dopo aver stravolto la squadra che ha ottenuto la promozione: niente drammi, d'altronde siamo soltanto alla seconda giornata.

Tutti insieme, per superare il momento di difficoltà. Il ko contro il Napoli è stato pesante dal punto di vista del risultato, ma il Monza ha voluto fare quadrato intorno a Giovanni Stroppa: niente riflessioni in corso sul tecnico dei brianzoli, l'ad Galliani al termine del match ha ribadito la fiducia della dirigenza al tecnico e al gruppo. L'obiettivo è quello di lavorare per poter alzare l'asticella e uscire dal momento di difficoltà dopo aver fatto un salto di livello dalla B alla A. Inoltre serve amalgamare il gruppo dopo aver stravolto la squadra che ha ottenuto la promozione: niente drammi, d'altronde siamo soltanto alla seconda giornata.