Monza-Empoli, formazioni ufficiali: out Petagna, Perisan al posto dell’infortunato Caprile

Una sola novità rispetto alle attese in casa Monza con Birindelli dirottato a sinistra al posto di Kyryakopoulos con Ciurria confermato a destra. In difesa Pablo Marì sarà sempre il perno centrale, mentre Pessina-Gagliardini formeranno la coppia in mezzo al campo. Davanti Mota unica punta supportato da Colpani e Caprari.

L’Empoli risponde con Haas per Grassi in mezzo al campo al fianco di Marin. Per il resto confermata la formazione della prima giornata con Caputo supportato da Cancellieri, Baldanzi e Gyasi. In porta c’è Perisan per l’infortunato Caprile.

Queste le formazioni ufficiali:

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Mari, Caldirola: Ciurria Gagliardini, Pessina, Birindelli; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. A disposizione: Sorrentino, Gori, Machin, F. Carboni, V. Carboni, P. Pereira, Maric, D'Ambrosio, Petagna, A. Carboni, Bondo, Cittadini, Kyriakopoulos, Vignato. Allenatore: Palladino.

Empoli(4-2-3-1): Perisan; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Cacace; Haas, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo.A disposizione: Seghetti, Stubjar; Pezzella, Walukievicz, Grassi, Shpendi, Kovalenko, Guarino, Bereszynski, Fazzini, Ranocchia, Cambiaghi, Piccoli. Allenatore: Zanetti.