Monza-Empoli, le formazioni ufficiale: Petagna dal 1'. Out Vicario

© foto di www.imagephotoagency.it

Novità nell'Empoli per la sfida di questo pomeriggio contro il Monza. Zanetti deve infatti rinunciare a Vicario e schiera fra i pali Perisan. Per il resto confermata la formazione della vigilia con Baldanzi alle spalle del duo Caputo-Satriano e Akpa Akpro in mezzo al campo. Nessuna sorpresa neanche nel Monza che si affida a Petagna supportato da Ciurria e Caprari. In difesa Pablo Marì sarà il leader. Queste le formazioni ufficiali: