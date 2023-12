Monza-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Palladino e Italiano cambiano il centravanti

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Scendono in campo all'U-Power Stadium alle ore 20:45, nel programma della 17^ giornata di Serie A, Monza e Fiorentina. Una sfida che vale sicuramente punti importanti nella corsa all'Europa per i viola, ma in caso di successo anche per i brianzoli potrebbero aprirsi nuove ed interessanti prospettive di classifica.

In casa Monza non c'è Izzo, recuperato ma solo per la panchina: Palladino dà spazio ancora a D'Ambrosio nella linea a tre. Avanzato Pessina sulla trequarti, con Gagliardini c'è Akpa Akpro in mediana. Unica punta Mota, non c'è il bomber Colombo al centro dell'attacco, parte dalla panchina anche Ciurria.

Poche sorprese invece in casa Fiorentina, molte scelte di Italiano erano quasi obbligate. Rientrano dal 1' Arthur e Duncan a centrocampo, in difesa c'è Milenkovic al posto dell'influenzato Quarta, sulla trequarti Barak al posto di Bonaventura, davanti c'è Beltran e non Nzola come centravanti. Di seguito le formazioni ufficiali di Monza-Fiorentina.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Mari, Caldirola; Pereira, Gagliardini, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Pessina, Colpani; Mota.

A disposizione: Vannucchi, Christensen, Sottil, Lopez, Nzola, Infantino, Mina, Mandragora, Parisi, Pierozzi, Amatucci, Brekalo.

Allenatore: Palladino.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Barak, Kouame; Beltran.

A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Izzo, Machin, Colombo, F. Carboni, Bettella, Birindelli, V. Carboni, Maric, Bondo, Cittadini, Vignato, Ciurria.

Allenatore: Italiano.