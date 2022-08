Monza, i 26 convocati di Stroppa per Napoli: out Carlos Augusto e Mota

Al termine della rifinitura svolta in mattinata a Monzello, Mister Stroppa ha convocato 26 giocatori per Napoli-Monza

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della rifinitura svolta in mattinata a Monzello, Mister Stroppa ha convocato 26 giocatori per Napoli-Monza, gara della seconda giornata della Serie A 2022/23, in programma domenica 21 agosto alle 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona.

Portieri

Di Gregorio, Cragno, Sorrentino.

Difensori

Pablo Marì, Marlon, Caldirola, A.Ranocchia, Birindelli, Carboni, Marronte, Antov.

Centrocampisti

Machin, Barberis, Valoti, Sensi, F.Ranocchia, Vignato, Molina, Bondo, Pessina, Colpani.

Attaccanti

Gytkjaer, Caprari, Ciurria, D'Alessandro, Pegagna.