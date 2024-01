Monza-Inter, le formazioni ufficiali: Inzaghi ne cambia tre

Sono ufficiali le formazioni dell'anticipo della 20ª giornata di Serie A fra Inter e Monza.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni dell'anticipo della 20ª giornata di Serie A fra Inter e Monza. L'Inter torna in casa del Monza un anno dopo un pareggio che portò delusione e rabbia ai nerazzurri, ma confermò i brianzoli sorpresa della scorsa stagione. I padroni di casa puntano all'aggancio nei confronti del Torino al decimo posto in classifica. Fischio d'inizio alle 20,45 affidato al signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini: di seguito, le formazioni ufficiali della partita.

Raffaele Palladino conferma in blocco la formazione di partenza vista col Frosinone: l'ex Gagliardini guiderà il reparto arretrato. Attacco fantasia con Colpani e Carboni a supporto di Dani Mota. Simone Inzaghi cambia tre giocatori rispetto alla vittoria di Verona: in difesa De Vrij prende il posto di Acerbi, a sinistra torna Dimarco. Barella a centrocampo. solo panchina per Frattesi.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D'Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Pereira, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, Carboni; Mota. Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.