Monza-Juventus, le formazioni ufficiali: Allegri con Chiesa-Vlahovic davanti

Sono ufficiali le formazioni dell'anticipo della 14ª giornata di Serie A tra Monza e Juventus.

Palladino schiera Colpai come falso nove mentre Machin e Ciurria sono i trequartasti. In difesa davanti a Di Gregorio giocano Caldirola, Marì e D'Ambrosio mentre Birindelli e Kyriakopoulos sono gli esterni. Gagliardini e Pessina invece hanno il compito di schermare le azioni bianconere. Nessuna novità per Allegri. Il tecnico bianconero affida l’attacco a Chiesa e Vlahovic con Cambiaso e Kostic sulle corsie laterali. Le chiavi del centrocampo sono affidate a Nicolussi Caviglia con McKennie e Rabiot mezzali mentre in difesa davanti a Szczesny confermati Gatti, Bremer e Alex Sandro.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Marì, D'Ambrosio; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Machin, Ciurria; Colpani. All. Palladino.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.