Monza-Lecce, le formazioni ufficiali: Petagna dal 1', Baroni sceglie Banda nel tridente

Sono ufficiali le formazioni di Monza-Lecce, match delle 15 valido per la 37ª giornata di Serie A. Il Monza vuole chiudere in bellezza la sua prima storica stagione in Serie A, il Lecce dovrà inventarsi una vittoria per allontanarsi dalla zona rossa. Palladino conferma il 3-4-2-1 con Petagna scortato da Dany Mota e Caprari. Baroni si affida al tridente formato da Strefezza, Ceesay e Banda.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Caprari; Petagna. All. Palladino

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Askildsen, Blin, Oudin; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni